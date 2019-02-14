В пермском дворе иномарка наехала на пенсионерку

СЕГОДНЯ 07:38 2019-02-14T07:38:29+03:00

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Накануне днем во дворе дома по ул. Боровая, 26 32-летний водитель «Киа Серато» допустил наезд на 90-летнюю женщину. Пенсионерка шла по проезжей части, ей назначено амбулаторное лечение.

- Установлено, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - В отношении него возбуждено административное дело по факту нарушения правил дорожного движения.

Тем временем, в Прикамье в столкновении иномарки и «Лады» погиб один человек, шесть получили травмы. Страшная авария произошла 12 февраля, около 20 часов на трассе Гайны-Кудымкар. В столицу округа двигался автомобиль «Дэу-Нексия», 18-летний водитель иномарки на 32 километре не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21140. В аварии погибла 18-летняя пассажирка иномарки. Водитель «Дэу-Нексия», а также две девушки 17 и 18 лет, а также 36-летнйи мужчина получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU