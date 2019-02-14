2019-02-14T06:54:29+03:00
Общество

В Перми с поличным задержали продавца марихуаны

В автомобиле у пермяка нашли 170 граммов наркотиков
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В середине июля 2018 года сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Пермского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 41-летнего мужчину.

Он продал наркотическое средство подставному лицу, выступающего в роли покупателя. Сразу после продажи мужчина был задержан. В полиэтиленовом пакете было 2 бумажных свертка с марихуаной общей массой 1,361 грамма, что является значительным размером.

В ходе досмотра автомобиля подозреваемого сотрудниками транспортной полиции было изъято еще около 170 граммов наркотика.

В отношении задержанного следственным отделением Пермского линейного отдела МВД России на транспорте были возбуждены три уголовных дела. В ходе следствия было установлено, что мужчина был ранее судим за аналогичное преступление и сам употребляет наркотики.

Как пояснил начальник следственного отделения подполковник юстиции Сергей Петров, в ходе расследования уголовного дела вина подозреваемого была полностью доказана, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Приговором Дзержинского районного суда города Перми мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе пермского линейного отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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