2019-02-14T06:41:23+03:00
Общество

В Прикамье 40 тысяч человек подключат к газу

В краевой столице планируется ввести в эксплуатацию 5 газопроводов
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае с 2019 по 2021 год подключат к газу более 14 тысячам домов. Это значит, что за три года ещё порядка 40 тысяч жителей Прикамья получат возможность подключить свои дома к газу.

Кроме того, в 2019 году в Перми планируется ввести в эксплуатацию ещё 5 газопроводов общей протяженностью 14 км с потенциальной возможностью подключения более 460 домов.

- В территориях, где появляется газ, ощутимо меняется качество жизни населения. Это и есть наша цель, – подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников. – Поэтому темпы газификации и дальше будем только наращивать. Сейчас ставим для себя планку – подключать к газу 7-8 тысяч домов в год.

И.о. министра ЖКХ Пермского края Александр Шицын отметил, по итогам 2017 – 2018 годов в рамках реализации программы газификации Пермского края построено 63 газопровода общей протяженностью почти 800 км. В результате почти 13 тыс. домов получили возможность подключиться к газу. По отношению к 2015 году в 2018 году построено втрое больше газопроводов и почти в шесть раз увеличилась протяженность сетей газораспределения. Количество домов, получивших возможность подключиться к газу, по сравнению с 2015 годом также выросло почти в шесть раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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