2019-02-14T06:11:28+03:00
Происшествия

В Перми пожарные вывели из горящего дома 22 человека

Полуторагодовалый ребенок доставлен в больницу
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МЧС России по Пермскому краюфото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
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Вечером 13 февраля произошел пожар в доме по Серебрянскому проезду в Перми. До прибытия первых пожарных подразделений часть жителей самостоятельно вышли на улицу.

- Сообщение о пожаре поступило в 20.57, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Огнеборцы установили, что горит помещение колясочной на первом этаже. С верхних этажей были эвакуированы 22 человека, из них два ребенка. Один ребенок полутора лет госпитализирован в лечебное учреждение под наблюдение врачей.

Пожар был ликвидирован в 21.07. В тушении принимал участие 21 человек личного состава, 6 единиц техники. На пожаре погибших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Т ем временем, в Березниках восстановят рухнувшую крышу жилого дома. Работы выполнит Фонд капитального ремонта Пермского края. ЧП, напомним, случилось 9 февраля в Березниках - обрушились конструкции кровли жилого двухэтажного дома по улице Черняховского, 9. Повреждение произошло над первым подъездом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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