2019-02-14T05:59:18+03:00
Происшествия

В столкновении автобуса с лесовозом в Прикамье пострадал водитель

Пассажиры автобуса отделались легким испугом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Авария произошла в Краснокамске в 15 часов 20 минут. На перекрестке улиц Промышленная и Городская водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем «Скания». В результате ДТП травмы получил водитель автобуса. В салоне находились 5 пассажиров. Никто из них не пострадал. На месте ДТП работают сотрудник полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

При движении по автодорогам будьте внимательны и осторожны, выбирайте скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом дорожных и погодных условий. Необходимо также исключить опасные маневры и обгоны.

Ранее мы писали, что в Прикамье в столкновении иномарки и «Лады» погиб один человек, шесть получили травмы. Страшная авария произошла 12 февраля, около 20 часов на трассе Гайны-Кудымкар. В столицу округа двигался автомобиль «Дэу-Нексия», 18-летний водитель иномарки на 32 километре не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21140.

ИСТОЧНИК KP.RU

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