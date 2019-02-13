2019-02-13T18:25:51+03:00
Происшествия

44-летний житель Прикамья получил два года колонии за избиение жены

Экспертиза показала, что женщине нанесен тяжкий вред здоровью
Вероника РАНГУЛОВА
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Домашний тиран получил реальный срокДомашний тиран получил реальный срокФото: архив "КП"
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В Кишертском районе Пермского края осудили 44-летнего мужчину, которого обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья.

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, все случилось в октябре прошлого года. В дежурную часть местного отделения полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлена 50-летняя женщина с травмой живота.

Выяснилось, что пациентку избил муж. Накануне между супругами вспыхнула ссора на фоне личных неприязненных отношений, и мужчина набросился на жену с кулаками. Сначала ударил ее рукой по лицу, а когда она упала на пол, несколько раз ударил ногой по животу.

Потерпевшую женщину госпитализировали. Экспертиза показала, что ей был причинен тяжкий вред здоровью. Домашнего тирана задержали оперативники, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Недавно состоялся суд. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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