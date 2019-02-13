В Березниках восстановят рухнувшую крышу жилого дома

13 Февр. 18:04 2019-02-13T18:04:41+03:00

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ЧП, напомним, случилось 9 февраля в Березниках - обрушились конструкции кровли жилого двухэтажного дома по улице Черняховского, 9. Повреждение произошло над первым подъездом.

- Пострадал наш первый подъезд. Трещины пошли по кухне, а про подъезд вообще молчу, - сообщали в соцсетях недовольные жители. - Мы все в шоке, кто будет отвечать за все это?

К счастью, никто из 44 жильцов дома не пострадал. Обрушение произошло над нежилой комнатой.

В среду стало известно, что восстановлением обрушившейся кровли дома займется Фонд капитального ремонта Пермского края - к ним обратилась администрация Березников с просьбой оперативно восстановить крышу.

- На объект уже выехали специалисты Фонда капремонта и подрядной организации, которая будет выполнять работы по восстановлению кровли, - сообщил гендиректор Фонда капремонта Дмитрий Баранов. - Сейчас завершаются необходимые обследования конструктивных элементов здания. В ближайшее время проектировщики приступят к подготовке проекта, для того чтобы строительно-монтажные работы были завершены в кратчайшие сроки. Также Фонд совместно с администрацией города Березники занимается согласованием и оформлением документов.

ИСТОЧНИК KP.RU