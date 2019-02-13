2019-02-13T17:44:58+03:00
Общество

После сообщений о массовом отравлении детей Роспотребнадзор проводит обследование санатория в Усть-Качке

В минздраве сообщают, что восемь отдыхающих заболели ОРВИ
Вероника РАНГУЛОВА
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Фото с сайта санаторияФото с сайта санатория
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Сообщения о том, что в детском санатории "Орленок", что в Усть-Качке, массово отравились дети, появились 13 февраля в социальных сетях.

В Усть-Качку выехали представители краевого минздрава, позднее в ведомстве сообщили, что у некоторых детей обнаружены признаки острого респираторного заболевания:

- В течение смены некоторые дети болели ОРВИ и гриппом, - сообщили в краевом минздраве. - Официальный выезд детей из санатория был запланирован на 14 и 15 февраля. На сегодняшний день там находятся 83 ребенка, из них с признаками ОРВИ - 8 человек, они изолированы и не контактируют со здоровыми детьми.

Как сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю, специалисты уже проводят санитарно-эпидемиологическое обследование санатория.

- Из медицинских организаций края экстренные извещения о случаях инфекционных заболеваний среди детей, находящихся в "Орленке", не поступали, - пояснили в ведомстве. - Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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