В ближайшие три года еще порядка 40 тысяч жителей Прикамья получат доступ к газу

13 Февр. 15:53 2019-02-13T15:53:09+03:00

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Сегодня, 13 февраля, на заседании Правительства Пермского края обсудили реализацию программы газификации региона, в частности утверждение обновленной программы на ближайшие три года.

По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, за последние два года для увеличения темпов газификации, были значительно пересмотрены подходы к этому вопросу. В частности, увеличено финансирование программы из краевого бюджета, стабилизированы отношения краевого Правительства с «Газпромом», при поддержке депутатов Заксобрания упрощено оформление документов при строительстве газопроводов, что позволило снять излишние административные барьеры и существенно ускорить процесс строительства газопроводов. Кроме того, распределительные газопроводы теперь строят не до границ земельного участка, а непосредственно до фасада дома.

«В территориях, где появляется газ, ощутимо меняется качество жизни населения. Это и есть наша цель, – подчеркнул губернатор. – Поэтому темпы газификации и дальше будем только наращивать. Сейчас ставим для себя планку – подключать к газу 7-8 тысяч домов в год. Это потребует серьезных усилий. Для этого в ближайшие 3 года будем направлять на газификацию из бюджетных и внебюджетных источников порядка 4,8 млрд рублей». Также Максим Решетников добавил, что на ближайшем заседании Законодательного собрания Пермского края будет рассмотрен вопрос о выделении из регионального бюджета дополнительно 900 млн рублей на газификацию на ближайшие три года.

Как отметил и.о. министра ЖКХ Пермского края Александр Шицын, по итогам С 2017 – 2018 гг. в рамках реализации программы газификации Пермского края построено 63 газопровода общей протяженностью почти 800 км. В результате почти 13 тыс. домовладений получили возможностью подключиться к газу. По отношению к 2015 году в 2018 году построено втрое больше газопроводов и почти в шесть раз увеличилось протяженность построенных сетей газораспределения. Количество домовладений, получивших возможность подключиться к газу, по сравнению с 2015 годом также выросло почти в шесть раз.

При этом, по словам и.о. министра, с учетом предполагаемого роста темпов газификации объекты, построенные с 2019 по 2021 года, обеспечат подключение к газу еще более 14 тысяч домовладений в Пермском крае. Это значит, что за три года еще порядка 40 тысяч жителей Прикамья получат возможность подключить свои дома к газу.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределние Пермь» Сергей Черезов в свою очередь отметил, что важно продолжать работу с людьми. Он обратил внимание на то, что главы муниципальных образований должны вести активную работу по информированию жителей о том, какие документы необходимо собрать для подключения дома к газу, какие льготы они могут получить.

«Нужно направить людей, дать возможность им провести газ внутри дома, – заявил Сергей Черезов. – Для этого мы с главами администраций в прошлом году провели большое количество выездных совещаний, заключили договор с МФЦ для удобства подачи заявок, разработали возможность подачи заявления на газификацию через личный кабинет на сайте. Это активизировало процесс, но важно, чтобы эту работу по всестороннему информированию вели и местные власти.

Необходимость постоянного информирования жителей о возможности подключения и имеющихся льготах отметил глава города Перми Дмитрий Самойлов. В 2018 году основной задачей по развитию газификации краевого центра стало введение в эксплуатацию уже построенных газопроводов. Большая их часть расположена в микрорайонах Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.

В 2019 году в Перми планируется ввести в эксплуатацию ещё 5 газопроводов общей протяжённостью 14 км с потенциальной возможностью подключения более 460 домов.

«При этом мы понимаем, что мало просто построить газопровод и ввести его в эксплуатацию, важно помогать людям подключать дома к газу. Например, из 1400, возможных подключений в 2018 году, только 6 домов подключено, еще по подключению 136 домов идут работы, – подчеркнул мэр Перми. – Для решения этого вопроса мы запланировали регулярное проведение встреч с жителями, чтобы доносить до них всю необходимую информацию о льготах и документах».

ИСТОЧНИК KP.RU