В Прикамье ожидаются метели и сильные порывы ветра

13 Февр. 14:33 2019-02-13T14:33:40+03:00

Водителей просят быть осторожнее и выбирать пути объезда заторов

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Главное управление МЧС России по Пермскому краю предупреждает об ухудшении погоды. По прогнозу Пермского гидрометцентра, 13-14 февраля в Прикамье ожидается облачно с прояснениями, снег и слабые метели. Ветер юго-западный 8-13 м/с, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -6,-11°, при прояснениях до -14°. Днем 14 февраля потеплеет до -3,-8°.

- Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - рекомендуют спасатели. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

Также в МЧС просят водиетлей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

- При затруднениях движения на дорогах, избегайте поездок в этих направлениях, выбирайте пути объезда заторов, соблюдайте ПДД, - сообщили в пресс-службе МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU