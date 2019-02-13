В Прикамье резинку от штанов пропитали наркотиками и пытались пронести в колонию

13 Февр. 14:21 2019-02-13T15:42:22+03:00

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Служебная собака в ходе досмотра посылок в исправительной колонии №4 поселка Ныроб унюхала запрещенное вещество, которым была пропитана резинка от спортивных штанов. Посылка была изъята.

Мужчина, пытавшийся передать данную посылку, задержан сотрудниками полиции и дает признательные показания. Изъятые материалы направлены на экспертизу. Заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Пермского ФСИН.

Ранее мы писали, что в Перми женщина пригласила домой молодого человека, а утром обнаружила, что ее ограбили. 41-летняя пермячка решила хорошо провести время. В свою комнату в коммунальной квартире в Свердловском районе она пригласила 25-летнего молодого человека. Они выпивали, а утром женщина обнаружила, что пропали дубленка, два сотовых телефона, золотые цепочка и кольцо, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU