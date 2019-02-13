«У меня уже весь шкаф забит носками. Не надо их дарить!»

13 Февр. 13:46 2019-02-13T13:46:18+03:00

В эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) пермские мужчины ответили на вопрос: «Что бы вы хотели получить в подарок на 23 февраля»

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Игорь:

- Хотелось бы получить пару медиаторов, я увлекаюсь музыкой, играю на гитаре, а они вечно теряются.

Константин:

- В моей семье много женщин, и у меня уже весь шкаф забит носками. Дорогие дамы, подарите мне бутылочку виски, чтобы я просто отдохнул с друзьями.

Николай:

- Хочу получить десять лотерейных билетов, чтобы выиграть миллион или квартиру в Москве.

Андрей:

- Хочу камуфляжный костюм, чтобы чувствовать себя настоящим мужиком. И еще - набор отверток.

Антон:

- За двадцать пять лет я не получил ни одного подарка на 23 февраля. Потому что мне ничего не надо, я все себе покупаю сам.

Денис:

- Мне, конечно, все равно, что я получу. Только хочу предупредить свою половинку, что носки у меня есть в полном объеме.

Николай:

- Хочу новый телефон - с хорошей камерой и большим экраном, чтобы было удобно смотреть сериалы.

ИСТОЧНИК KP.RU