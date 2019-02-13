«У меня уже весь шкаф забит носками. Не надо их дарить!»
Игорь:
- Хотелось бы получить пару медиаторов, я увлекаюсь музыкой, играю на гитаре, а они вечно теряются.
Константин:
- В моей семье много женщин, и у меня уже весь шкаф забит носками. Дорогие дамы, подарите мне бутылочку виски, чтобы я просто отдохнул с друзьями.
Николай:
- Хочу получить десять лотерейных билетов, чтобы выиграть миллион или квартиру в Москве.
Андрей:
- Хочу камуфляжный костюм, чтобы чувствовать себя настоящим мужиком. И еще - набор отверток.
Антон:
- За двадцать пять лет я не получил ни одного подарка на 23 февраля. Потому что мне ничего не надо, я все себе покупаю сам.
Денис:
- Мне, конечно, все равно, что я получу. Только хочу предупредить свою половинку, что носки у меня есть в полном объеме.
Николай:
- Хочу новый телефон - с хорошей камерой и большим экраном, чтобы было удобно смотреть сериалы.
ИСТОЧНИК KP.RU