«Лоб в лоб». В Прикамье в столкновении иномарки и «Лады» погиб один человек, шесть получили травмы

13 Февр. 13:44 2019-02-13T13:44:06+03:00

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Страшная авария произошла 12 февраля, около 20 часов на трассе Гайны-Кудымкар. В столицу округа двигался автомобиль «Дэу-Нексия», 18-летний водитель иномарки на 32 километре не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21140.

В аварии погибла 18-летняя пассажирка иномарки. Водитель «Дэу-Нексия», а также две девушки 17 и 18 лет, а также 36-летнйи мужчина получили травмы.

Кроме того травмы получили 22-летний водитель «Лады», а также 19-летняя девушка, которая находилась в салоне отечественного авто. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Пермского края обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в регионе. При движении по автодорогам будьте внимательны и осторожны, выбирайте скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств и боковой интервал с учетом дорожных и погодных условий. Необходимо также исключить опасные маневры и обгоны.

ИСТОЧНИК KP.RU