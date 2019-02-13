2019-02-13T13:32:49+03:00
Общество

90 минут прямого эфира: губернатор Прикамья ответил на 80 вопросов пользователей Instagram

Самый задаваемый вопрос - о подарках для новорожденных
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Во вторник, 12 февраля, губернатор Пермского края Максим Решетников провёл традиционный прямой эфир в Instagram. В течение 90 минут глава региона отвечал на вопросы жителей Прикамья.

Глава Региона начал общение с наиболее задаваемого в последнее время вопроса - о подарках новорождённым. «В декабре прошлого года Правительство РФ утвердило программу «Десятилетие детства». В частности, были даны рекомендации регионам по введению такой формы поддержки, как подарки. В январе-феврале мы тему проработали. Такие подарки в Пермском крае тоже будут, идея очень правильная, основу составят текстильные изделия, которые малышам нужны: полотенца, одеяло, постельные принадлежности. На ближайшем заседании Заксобрания внесём поправки в бюджет, уверен, депутаты нас поддержат. Непосредственная выдача начнётся с июня в районных отделениях ЗАГСов. Малыши, которые появились с 1 января, смогут тоже такие подарки получить».

В общей сложности губернатор ответил более чем на 80 вопросов жителей региона. Одновременно за прямым эфиром наблюдало порядка 1000 пользователей, общее количество просмотров прямого эфира превысило 8 тысяч.

Большая часть вопросов пользователей Instagram касалась качества оказания медицинских услуг, ЖКХ, содержания дорог, строительства социальных учреждений, а также новой системы оборота твёрдых коммунальных отходов.

В частности, пермяков интересовал вопрос ограничения движения по Чусовскому мосту на 2 года. Глава Прикамья отметил, что эти меры не связаны со строительством второго моста. Они объясняются состоянием моста - для бережной эксплуатации установлены минимальная дистанция между транспортными средствами и максимальная скорость движения по мосту. Мост нуждается в капремонте, но для этого его пришлось бы полностью закрыть, что недопустимо. Пока не будет построен мост-дублёр закрыть Чусовской мост на ремонт не получится, так как альтернативного варианта попасть на другой берег пока нет. Весной, когда на мосту начнутся ремонтные работы, в будние дни движение по нему будет реверсивным, а с обеда пятницы и до воскресенья включительно движение по мосту будет открыто по обеим полосам.

Также губернатору поступил вопрос о работе районных станций скорой помощи. Глава Прикамья подчеркнул, что Минздрав внимательно анализирует данные всех пациентов, и отметил, что единый диспетчерский центр позволяет оптимизировать работу службы «скорой» помощи. «В конце прошлого года в диспетчерском центре штат был увеличен на 10 человек, и на этой неделе подготовку заканчивают ещё 3 человека. Это позволит увеличить оперативность реагирования специалистов», - добавил Максим Решетников.

Популярностью среди жителей пользовались вопросы, связанные с обращением твёрдых коммунальных отходов. Глава региона обозначил, что сейчас важно донастроить взаимодействие регионального оператора с подрядчиками. Дополнительные вопросы, в частности, по обязательному разделению мусора будут рассматриваться не раньше 2 квартала текущего года. Сейчас в Прикамье обустроено более 6 тысяч контейнерных площадок, работает порядка 165 мусоровозов.

Одним из наиболее актуальных стал вопрос о смене зонирования участка в микрорайоне Водники. Жители опасаются, что со всей территории зоны, площадью 40 гектаров, будут вырублены деревья. Губернатор Максим Решетников пояснил, что для строительства больницы потребуется участок не более 10 га. Этот участок будет расчищен от самосева, которым он зарос. Планов по строительству на этому участке торгового центра нет.

Жители, на чьи вопросы губернатора не успел ответить во время трансляции, получают необходимую информацию от профильных министров в течение двух суток после завершения прямого эфира.

Напомним, губернатор Пермского края Максим Решетников создал аккаунт в Instagram в 2017 году. Сейчас у него 54,5 тысяч подписчиков, 367 публикаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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