В Перми директор фирмы не платил зарплату подчиненным

13 Февр. 12:31 2019-02-13T12:31:32+03:00

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В Перми 46 работникам коммерческой организации не платили зарплату с августа 2016 по сентябрь 2018 года. Общая сумма задолженности составила более 3,2 млн. рублей.

При этом, как выяснили следователи, финансовая возможность для выплаты сотрудникам имелась. На стадии досудебного производства следователь «уговорил» директора фирмы выплатить долг. Работники компании пошли навстречу своему руководителю и попросили прекратить уголовное дело. Директор выплатил все долги и уголовное дело было прекращено по примирению сторон, сообщили в краевом следственном комитете.

Тем временем, в Перми следственный комитет проверит деятельность экстрасенсов, из-за которых ветеран войны едва не лишился квартиры. А также выяснит точную сумму денег, которые выплатили его дочери в МФО. Напомним, 58-летняя Татьяна Ушакова взяла в микрофинансовой организации «Клок-хаус» кредит в миллион рублей, чтобы оплатить услуги экстрасенсов, но погасить долг не смогла. Кредиторы забрали у ветерана и его дочери квартиру и теперь пытаются выселить их на улицу.

ИСТОЧНИК KP.RU