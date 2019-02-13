В Перми в январе на свет появились 11 пар двойняшек

13 Февр. 12:10 2019-02-13T12:10:42+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным управления ЗАГС администрации Перми, в январе на свет появились 1060 детей - 526 мальчиков и 534 девочек. Это на 12,4% меньше, чем в январе 2018 года.

Отмечается, что родились 11 пар двойняшек (в январе 2018 года их было 16). Четыре двойни на свет появились в Мотовилихинском районе, три - в Кировском, две - в Индустриальном и по одной двойне в Орджоникидзевском и Свердловском районах.

Семейный союз заключили 400 пермских пар. Также составлено 47 записей актов о перемене имени. В январе 2018 года таковых было 70.

Напоминаем, что городское управление ЗАГС утвердило графики приема граждан. Так, в отделы ЗАГС можно обратиться с понедельника по субботу, укороченный день – среда. В 2019 году по субботам «дежурят» Мотовилихинский и Свердловский отделы, в 2020 году – Ленинский и Орджоникидзевский.

ИСТОЧНИК KP.RU