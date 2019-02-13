В Перми рабочего «Мотовилихинских заводов» придавило вагонеткой, он в реанимации

13 Февр. 11:53 2019-02-13T11:53:00+03:00

Изменить размер текста: A A

12 февраля днем на «Мотовилихинских заводах» 28-летнего работника ООО «Мотовилиха - гражданское машиностроение» придавило вагонеткой.

- Причины происшествия сейчас расследуются, - заявили в пресс-службе завода. - Рабочий находится в реанимации городской клинической больницы №4. Состояние его - стабильно тяжелое.

Также мы писали, что в Кировском районе рабочий убирал снег с крыши детского садика №247. В какой-то момент он не удержался и сорвался с крыши. Прохожие сообщили в полицию, которые вызвали спасателей. Мужчину спасла страховка. Перед началом работы он обвязал себя веревкой.

- Мужчина чистил крышу, обвязав себя веревкой за пояс и не удержавшись на скате, сорвался и завис на уровне второго этажа, - рассказали в пресс-службе городской службы спасения. - Мужчину сняли с помощью высотного снаряжения.

ИСТОЧНИК KP.RU