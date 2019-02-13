«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой гардероб». В Перми женщина пригласила домой молодого человека, а утром обнаружила, что ее ограбили

13 Февр. 10:58 2019-02-13T10:58:43+03:00

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41-летняя пермячка решила хорошо провести время. В свою комнату в коммунальной квартире в Свердловском районе она пригласила 25-летнего молодого человека. Они выпивали, а утром женщина обнаружила, что пропали дубленка, два сотовых телефона, золотые цепочка и кольцо, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Полицейским не составило большого труда найти подозреваемого в краже. 25-летнего жителя Лысьвенского района задержали, завели уголовное дело. Ведется следствие.

Ранее мы писали. что в Краснокамске завершено расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного еще в марте 2004 года.

Почти 15 лет назад житель Краснокамска поссорился с хозяином квартиры. Сначала он избил своего приятеля, а затем нанес ему множественные удары ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU