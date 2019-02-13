2019-02-13T10:41:20+03:00
Общество

В марте пермяки смогут вылететь в ОАЭ

В расписании пермского аэропорта появились рейсы в Шарджу
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Четыре прямых рейса в Шарджу (ОАЭ) из пермского аэропорта появились в расписании пермского аэропорта. В Арабские Эмираты можно улететь 2, 10, 18 и 26 марта. Время в пути составляет 5 часов 20 минут. Перелеты осуществляет авиакомпания «Royal Flight».

Первый вылет в арабскую Шарджу намечен на 1.30 2 марта. Время прилета - 5.50. Время указано местное для обоих аэропортов. Из Перми в ОАЭ будет летать Boeing 737.

Напомним, что открыта продажа билетов на прямые регулярные рейсы из Перми в в Анапу, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Рейсы будут выполняться тремя российскими авиакомпаниями: «NordWind», «RedWings» и «Победа».

Авиакомпания «Победа» предлагает совершить прямой перелет в Сочи с апреля до октября три раза в неделю. В Анапу российский лоукостер будет летать с июня до августа четыре раза в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам, и субботам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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