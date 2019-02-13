2019-02-13T09:45:52+03:00
Происшествия

Гастролеры из Екатеринбурга грабили салоны сотовой связи

Телефоны и планшеты они продавали на сайтах бесплатных объявлений
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Двое жителей Екатеринбурга предстанут перед судом в Перми. 19-летний и 23-летний молодые люди грабили магазины и салоны сотовой связи в краевой столице. Первое преступление они совершили в ноябре 2017 года в магазине на улице Маршала Рыбалко. Грабители взломали входную дверь, проникли в помещение и похитили сотовые телефоны на сумму 2 миллиона рублей. Всего на их счету три грабежа. Общий ущерб составил более трех миллионов рублей

Подозреваемых задержали в мае прошлого года и заключили под стражу. Гастролеры приезжали накануне совершения краж, снимали жилье и тщательно готовились к преступлению.

- Молодые люди выбирали супермаркеты цифровой техники и крупные салоны сотовой связи, - сообщили в краевой полиции. - Преступления они совершали в ночное время. Телефоны и планшеты молодые люди продавали через сайты бесплатных объявлений, а вырученные деньги спускали на развлечения.

Молодые люди отказались сотрудничать со следствием, они не шли на контакт с полицейскими, вину полностью отрицали. Тем не менее, следователи сумели доказать их вину. На днях уголовное дело передано в суд.

В Перми воры грабят салоны сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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