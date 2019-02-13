2019-02-13T09:18:16+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили водителя «Митсубиси-Паджеро», который сбил 13-летнюю девочку на зебре

Школьница получила перелом правой большеберцовой кости
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Краснокамске суд вынес приговор водителю, совершившему наезд на школьницу. Авария произошла еще в мае прошлого года. На улице Энтузиастов 58-летний водитель «Митсубиси-Паджеро» допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по зебре. Школьницу доставили в больницу, где ей поставили диагноз - перелом правой большеберцовой кости. Причиненную ей травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

- Водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы.

Тем временем, мы сегодня сообщали, что в Перми автобус сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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