В Перми работа катка у памятника «МиГ на взлете» продлится до 3 марта

13 Февр. 09:06 2019-02-13T09:06:35+03:00

С начала года ледовую площадку посетили около 23 тысяч горожан

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В Перми продлится работа не только ледового городка, но и катка «МиГ на взлете». Покататься на коньках там можно будет до 3 марта.

В этом году каток у памятника «МиГ на взлете» открылся впервые. Он пользуется огромным успехом не только у жителей Свердловского района, но и всех пермяков. Так, с 1 января по 10 февраля его посетили около 23 тысяч человек.

Каток «Ледовый МиГ» работает в будни с 11 до 23 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 23 часов, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в Перми работу ледового городка на эспланаде продлили до 23 февраля.

- Температура воздуха на ближайшие недели позволяет дальнейшую эксплуатацию городка, заявил мэр города Дмитрий Самойлов. - Дал департаменту культуры поручение организовать работу охраны и администраторов на этот период. Посещаемость ледового городка «Ветер с Востока» бьет все рекорды.

ИСТОЧНИК KP.RU