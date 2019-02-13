2019-02-13T09:06:35+03:00
Общество

В Перми работа катка у памятника «МиГ на взлете» продлится до 3 марта

С начала года ледовую площадку посетили около 23 тысяч горожан
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Перми продлится работа не только ледового городка, но и катка «МиГ на взлете». Покататься на коньках там можно будет до 3 марта.

В этом году каток у памятника «МиГ на взлете» открылся впервые. Он пользуется огромным успехом не только у жителей Свердловского района, но и всех пермяков. Так, с 1 января по 10 февраля его посетили около 23 тысяч человек.

Каток «Ледовый МиГ» работает в будни с 11 до 23 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 23 часов, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в Перми работу ледового городка на эспланаде продлили до 23 февраля.

- Температура воздуха на ближайшие недели позволяет дальнейшую эксплуатацию городка, заявил мэр города Дмитрий Самойлов. - Дал департаменту культуры поручение организовать работу охраны и администраторов на этот период. Посещаемость ледового городка «Ветер с Востока» бьет все рекорды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
44-летний житель Прикамья получил два года колонии за избиение жены
В Березниках восстановят рухнувшую крышу жилого дома
После сообщений о массовом отравлении детей Роспотребнадзор проводит обследование санатория в Усть-Качке
В пермских соцсетях сообщили о массовом отравлении детей в санатории «Орленок» в Усть-Качке
В ближайшие три года еще порядка 40 тысяч жителей Прикамья получат доступ к газу
В Прикамье ожидаются метели и сильные порывы ветра
В Прикамье резинку от штанов пропитали наркотиками и пытались пронести в колонию
«У меня уже весь шкаф забит носками. Не надо их дарить!»
«Лоб в лоб». В Прикамье в столкновении иномарки и «Лады» погиб один человек, шесть получили травмы
90 минут прямого эфира: губернатор Прикамья ответил на 80 вопросов пользователей Instagram
Владелица приюта «Надежда», где издевались над пенсионерами, сама явилась в следственный отдел, ее задержали
В Перми директор фирмы не платил зарплату подчиненным
В Перми в январе на свет появились 11 пар двойняшек
В Перми рабочего «Мотовилихинских заводов» придавило вагонеткой, он в реанимации
«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой гардероб». В Перми женщина пригласила домой молодого человека, а утром обнаружила, что ее ограбили
В марте пермяки смогут вылететь в ОАЭ
Гастролеры из Екатеринбурга грабили салоны сотовой связи
В Прикамье осудили водителя «Митсубиси-Паджеро», который сбил 13-летнюю девочку на зебре
В Перми автобус сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе
В Перми ночью в пожаре погибли два человека
В Прикамье БМВ столкнулся с трактором, пострадал водитель иномарки
В Перми наградили победителей городского этапа конкурса «Учитель года»
В Прикамье подозреваемый в убийстве 14 лет скрывался от правосудия
«Повис на веревке». В Перми рабочий, который убирал снег, сорвался с крыши
В Перми следственный комитет проверит деятельность экстрасенсов, из-за которых ветеран войны едва не лишился квартиры
Чусовской мост по выходным ремонтировать не будут