В Перми работа катка у памятника «МиГ на взлете» продлится до 3 марта
В Перми продлится работа не только ледового городка, но и катка «МиГ на взлете». Покататься на коньках там можно будет до 3 марта.
В этом году каток у памятника «МиГ на взлете» открылся впервые. Он пользуется огромным успехом не только у жителей Свердловского района, но и всех пермяков. Так, с 1 января по 10 февраля его посетили около 23 тысяч человек.
Каток «Ледовый МиГ» работает в будни с 11 до 23 часов, в выходные и праздничные дни с 10 до 23 часов, сообщает пресс-служба администрации города.
Напомним, что в Перми работу ледового городка на эспланаде продлили до 23 февраля.
- Температура воздуха на ближайшие недели позволяет дальнейшую эксплуатацию городка, заявил мэр города Дмитрий Самойлов. - Дал департаменту культуры поручение организовать работу охраны и администраторов на этот период. Посещаемость ледового городка «Ветер с Востока» бьет все рекорды.
ИСТОЧНИК KP.RU