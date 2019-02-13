В Перми автобус сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе

13 Февр. 08:45 2019-02-13T08:45:58+03:00

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12 февраля в восемь утра автобус сбил пожилую женщину в Ленинском районе краевого центра. Авария произошла у дома №8 по ул. Борчанинова. 31-летний водитель автобус допустил наезд на 77-летнюю женщину на пешеходном переходе.

- Пожилая женщина с травмами головы госпитализирована в больницу, - сообщила в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту ДТП возбуждено административное производство

Ранее мы писали, что полиция ищет водителя белого автомобиля, сбившего 88-летнюю пенсионерку. Авария произошла 11 февраля в Дзержинском районе Перми. В 15.30 по улице Мильчакова со стороны шоссе Космонавтов в направлении ул. Связистов двигался белый автомобиль. У дома по ул. Мильчакова, 4 водитель стал сдавать задним ходом и не заметил пенсионерку, которая стояла на тротуаре. Он сшиб 88-летнюю пожилую женщину и уехал.

ИСТОЧНИК KP.RU