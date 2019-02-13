В Перми ночью в пожаре погибли два человека

13 Февр. 07:38 2019-02-13T07:38:30+03:00

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Трагедия случилась сегодня ночью в Кировском районе Перми. Квартира на втором этаже двухэтажного дома загорелась около пяти утра. Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили двух погибших - мужчину и женщину. Их возраст сейчас устанавливается.

Как рассказали в пресс-службе краевого МЧС, на момент прибытия пожарных шел дым из окна второго этажа, была угроза распространения пожара. На месте пожара работали два звена газодымозащитной службы.

Пожар ликвидирован. В тушении приняли участие 20 человек и 8 пожарных машин. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что в Перми отравились бытовым газом мама и ребенок. Несчастье произошло на улице Сочинская. Пострадавшие госпитализированы, у ребёнка диагностирована лёгкая степень отравления, у женщины – отравление средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU