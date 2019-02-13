2019-02-13T07:14:24+03:00
Происшествия

В Прикамье БМВ столкнулся с трактором, пострадал водитель иномарки

Он пошел на обгон на участке дороги, где он запрещен
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГИБДД Пермского краяфото: ГИБДД Пермского края
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Авария случилась 11 февраля в 13.20 на дороге Кунгур-Соликамск. Со стороны Чусового в направлении Соликамска двигался автомобиль БМВ. 46-летний водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и пошел на обгон в месте, где он запрещен. В результате иномарка столкнулась с трактором, пострадал сам водитель иномарки. Ему назначено амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД,

Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям о том, что скорость движения должна соответствовать погодным и дорожным условиям.

Тем временем, полиция ищет водителя белого автомобиля, сбившего 88-летнюю пенсионерку. Авария произошла 11 февраля в Дзержинском районе Перми. В 15.30 по улице Мильчакова со стороны шоссе Космонавтов в направлении ул. Связистов двигался белый автомобиль. У дома по ул. Мильчакова, 4 водитель стал сдавать задним ходом и не заметил пенсионерку, которая стояла на тротуаре. Он сшиб 88-летнюю пожилую женщину и уехал. Пенсионерка получила серьезные переломы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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