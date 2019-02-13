В Прикамье подозреваемый в убийстве 14 лет скрывался от правосудия

13 Февр. 06:14 2019-02-13T06:14:06+03:00

В ближайшее время 52-летний мужчина предстанет перед судом

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В Краснокамске завершено расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного еще в марте 2004 года.

Почти 15 лет назад житель Краснокамска поссорился с хозяином квартиры. Сначала он избил своего приятеля, а затем нанес ему множественные удары ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

- Он уничтожил следы преступления и спрятал тело, - сообщили в пресс-службе следственного комитета. - Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Но в ноябре 2018 года подозреваемый был установлен и привлечен к уголовной ответственности.

Следователи собрали все доказательства вины подозреваемого. Уголовное дело направлено в суд.

Тем временем, в Перми следственный комитет проверит деятельность экстрасенсов, из-за которых ветеран войны едва не лишился квартиры. А также выяснит точную сумму денег, которые выплатили его дочери в МФО.

ИСТОЧНИК KP.RU