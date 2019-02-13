«Повис на веревке». В Перми рабочий, который убирал снег, сорвался с крыши
В Кировском районе рабочий убирал снег с крыши детского садика №247. В какой-то момент он не удержался и сорвался с крыши. Прохожие сообщили в полицию, которые вызвали спасателей.
Мужчину спасла страховка. Перед началом работы он обвязал себя веревкой.
- Мужчина чистил крышу, обвязав себя веревкой за пояс и не удержавшись на скате, сорвался и завис на уровне второго этажа, - рассказали в пресс-службе городской службы спасения. - Мужчину сняли с помощью высотного снаряжения.
Приехавшие на место происшествия медики «скорой помощи» никаких повреждений у рабочего не обнаружили, мужчина от госпитализации отказался.
Напомним, что ранее мы писали, что в Кировском районе ребенок получил травмы во время катания с ледяной горки. Прокуратура организовала проверку по этому факту.
ИСТОЧНИК KP.RU