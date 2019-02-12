В Перми следственный комитет проверит деятельность экстрасенсов, из-за которых ветеран войны едва не лишился квартиры

12 Февр. 20:12 2019-02-12T20:12:51+03:00

А также выяснит точную сумму денег, которые выплатили его дочери в МФО

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В Следственном управлении СКР создана специальная следственно-оперативная группа, которая занимается делом о мошенничестве в отношении ветерана войны Василия Ушакова и его дочери Татьяны. Напомним, 58-летняя Татьяна Ушакова взяла в микрофинансовой организации «Клок-хаус» кредит в миллион рублей, чтобы оплатить услуги экстрасенсов, но погасить долг не смогла. Кредиторы забрали у ветерана и его дочери квартиру и теперь пытаются выселить их на улицу.

Эта история получила громкую огласку. Во вторник владелец МФО Евгений Мезин, и квартирант Андрей Кремлев были арестованы на два месяца – на время следствия, а его отец Александр, подписавший по доверенности от сына договор купли-продажи квартиры Ушаковых, - попал под домашний арест.

Тем временем, в СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что были выявлены еще несколько незаконных сделок с квартирами при участии сотрудников «Клок-хаус».

- А размеры денежных сумм, выплаченных Татьяне Ушаковой, будут тщательно проверены следственным путем, - сообщили в ведомстве. - Также в обязательном порядке будет проверена деятельность экстрасенсорной организации, изучены причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU