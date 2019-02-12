2019-02-12T17:50:39+03:00
Политика

Чусовской мост по выходным ремонтировать не будут

Губернатор Максим Решетников рассказал об этом во время инстаграм-конференции
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

- Вы понимаете, что летом во время ремонта Чусовского моста нас ожидает транспортный коллапс, - такой вопрос поступил в Инстаграм губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Глава региона пообещал, что максимально разгрузят мост для дачных поездок.

- Чусовской мост был построен в 1996 году, - напомнил он. – Вы помните, какое это было время? Наши отцы, конечно, большие молодцы, что смогли тогда его построить. Но стройматериалы были не того качества, которое требовалось для такого сооружения. Да и условия его эксплуатации были тяжелые. Но поставить на капитальный ремонт мост мы не можем, так как иначе закроем все движение до Березников.

Поэтому, по словам губернатора, в этом году начнут строительство нового моста по соседству с действующим. А старый мост будут постепенно ремонтировать.

- Но работы будут проводиться по будням, чтобы в выходные мост работал в обе стороны, - сообщил Максим Решетников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
44-летний житель Прикамья получил два года колонии за избиение жены
В Березниках восстановят рухнувшую крышу жилого дома
После сообщений о массовом отравлении детей Роспотребнадзор проводит обследование санатория в Усть-Качке
В пермских соцсетях сообщили о массовом отравлении детей в санатории «Орленок» в Усть-Качке
В ближайшие три года еще порядка 40 тысяч жителей Прикамья получат доступ к газу
В Прикамье ожидаются метели и сильные порывы ветра
В Прикамье резинку от штанов пропитали наркотиками и пытались пронести в колонию
«У меня уже весь шкаф забит носками. Не надо их дарить!»
«Лоб в лоб». В Прикамье в столкновении иномарки и «Лады» погиб один человек, шесть получили травмы
90 минут прямого эфира: губернатор Прикамья ответил на 80 вопросов пользователей Instagram
Владелица приюта «Надежда», где издевались над пенсионерами, сама явилась в следственный отдел, ее задержали
В Перми директор фирмы не платил зарплату подчиненным
В Перми в январе на свет появились 11 пар двойняшек
В Перми рабочего «Мотовилихинских заводов» придавило вагонеткой, он в реанимации
«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой гардероб». В Перми женщина пригласила домой молодого человека, а утром обнаружила, что ее ограбили
В марте пермяки смогут вылететь в ОАЭ
Гастролеры из Екатеринбурга грабили салоны сотовой связи
В Прикамье осудили водителя «Митсубиси-Паджеро», который сбил 13-летнюю девочку на зебре
В Перми работа катка у памятника «МиГ на взлете» продлится до 3 марта
В Перми автобус сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе
В Перми ночью в пожаре погибли два человека
В Прикамье БМВ столкнулся с трактором, пострадал водитель иномарки
В Перми наградили победителей городского этапа конкурса «Учитель года»
В Прикамье подозреваемый в убийстве 14 лет скрывался от правосудия
«Повис на веревке». В Перми рабочий, который убирал снег, сорвался с крыши
В Перми следственный комитет проверит деятельность экстрасенсов, из-за которых ветеран войны едва не лишился квартиры