Чусовской мост по выходным ремонтировать не будут

12 Февр. 17:50 2019-02-12T17:50:39+03:00

Губернатор Максим Решетников рассказал об этом во время инстаграм-конференции

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- Вы понимаете, что летом во время ремонта Чусовского моста нас ожидает транспортный коллапс, - такой вопрос поступил в Инстаграм губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Глава региона пообещал, что максимально разгрузят мост для дачных поездок.

- Чусовской мост был построен в 1996 году, - напомнил он. – Вы помните, какое это было время? Наши отцы, конечно, большие молодцы, что смогли тогда его построить. Но стройматериалы были не того качества, которое требовалось для такого сооружения. Да и условия его эксплуатации были тяжелые. Но поставить на капитальный ремонт мост мы не можем, так как иначе закроем все движение до Березников.

Поэтому, по словам губернатора, в этом году начнут строительство нового моста по соседству с действующим. А старый мост будут постепенно ремонтировать.

- Но работы будут проводиться по будням, чтобы в выходные мост работал в обе стороны, - сообщил Максим Решетников.

ИСТОЧНИК KP.RU