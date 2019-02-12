2019-02-12T17:36:48+03:00
Политика

Максим Решетников: 40 гектаров леса под инфекционную больницу никто вырубать не будет

Губернатор провел очередную инстаграм-конференцию
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Из материалов пресс-службы
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Во время своей инстаграм-конференции губернатор Пермского края Максим Решетников вновь отвечал на вопросы жителей региона. В этот раз много вопросов касалось качества медицинского обслуживания, вывоза мусора, обманутых дольщиков и программы «Жилье для молодой семьи».

Также один из пользователей поинтересовался судьбой леса в микрорайоне Водники, где собираются разместить инфекционную больницу:

- Там 40 гектаров леса, которые хотят перевести в деловую зону. Неужели столько надо для инфекционной больницы? Скорее всего, там создадут ТРК и начнут строить жилье.

Максим Решетников ответил, что 40 гектаров леса никто вырубать не будет.

- Мы обязаны перевести в зону деловой активности все 40 гектаров, нельзя только у одного кусочка сменить зональность, - объяснил губернатор. - Под инфекционную больницу понадобится 10 гектаров. И вырубать лес будут только там, где потребуется. А остальная земля останется в краевой собственности. И как ее будем использовать, будем обсуждать публично с общественностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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