2019-02-12T15:00:11+03:00
Общество

В Перми на Восточном обходе задержали угонщика из Подмосковья

Владелец иномарки поблагодарил инспекторов ДПС
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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49-летний пермяк вечером оставил свой «Шевроле Круз» возле дома по ул. Нейвинской, а следующим утром обнаружил его пропажу. Он обратился в полицию и уже через два часа машину нашли.

Инспекторы 6 роты пермского полка ДПС майор полиции Алексей Беляев и лейтенант полиции Игорь Котомин заметили похожий автомобиль в транспортном потоке на Восточном обходе. Сотрудники полиции остановили иномарку и задержали угонщика. Им оказался 29-летний житель Московской области.

Молодой человек сказал, что он нашел ключи и «по глупости» решил прокатиться на машине. По его словам, он отправлялся к родственникам в Березникам.

Оказалось, что он был уже ранее судим. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям. Он помещен в изолятор временного содержания

- Счастливый владелец иномарки выразил сотрудникам ГИБДД огромную благодарность за возврат автомобиля, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Пермские полицейские задержали угонщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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