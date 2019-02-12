В Прикамье девушки четыре часа издевались над своей знакомой в ее квартире

12 Февр. 12:37 2019-02-12T12:37:11+03:00

Они били, насиловали и оскорбляли свою жертву

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В Губахе завершено расследование громкого уголовного дела. Четыре девушки от 16 до 20 лет издевались над своей знакомой в течение 4 часов.

- В зависимости от роли каждой они обвиняются в истязании несовершеннолетней, насильственных действий сексуального характера, грабеже и вымогательстве, - сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.

Июльским вечером 2018 года несовершеннолетняя девушка вымогала у своей знакомой одну тысячу рублей. Деньги она требовала в качестве компенсации за оскорбления в социальных сетях.

Не добившись своего, она с тремя подругами пришли к ней домой. В квартире они четыре часа били, насиловали и оскорбляли свою знакомую. После многочасовых издевательств они забрали ее личные вещи на сумму в 8 тысяч рублей

В ходе следствия были допрошены многочисленные свидетельства, было тщательно осмотрено место преступления, проведено 5 судебных экспертиз.

Также по результатам расследования два сотрудника образовательного учреждения, где учились девушки, были привлечены к дисциплинарной ответственности. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU