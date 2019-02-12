В Перми эвакуировали торговые центры «Айсберг Модерн» и «Спешилов»

12 Февр. 11:42 2019-02-12T11:47:05+03:00

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Пермяки в соцсетях опубликовали видео эвакуации в торговых центрах «Айсберг Модерн» и ТЦ «Спешилов». По словам очевидцев, персонал и посетителей торговых центров вывели из магазинов на улицу. Рядом со зданиями стояли машины экстренных служб.

Горожане подумали, что это очередная волна «минирований». Оказалось, что нет. Была обычная учебная тревога.

- Пожарные проверяли пути эвакуации, планировку здания, расположение водоисточников, - сообщили в МЧС региона. - Также в ходе учебной тревоги проверяли, как действует персонал. Все прошло успешно.

Напомним, в конце января в Перми уже прошли две волны массовых эвакуаций. Анонимные сообщения о минировании поступали в школы, детские сады, торговые центры, административные учреждения. Анологичные сообщения поступали и 5 февраля на электронную почту организации и учреждениий Пермского края поступили анонимные сообщения о минировании

Эвакуация в ТЦ "Спешилов" в Перми.видео: ПЕРМЬ АКТИВНАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU