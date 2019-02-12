2019-02-12T11:35:31+03:00
Общество

Подозреваемого в мошенничестве с квартирой ветерана из Перми заключили под домашний арест

Жить Александр Мезин будет в доме у родственников из поселка Сылва
Елена КОНОВА
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Александр Мезин будет жить у родственников в СылвеАлександр Мезин будет жить у родственников в СылвеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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63-летний Александр Мезин - подозреваемый в мошенничестве с квартирой 90-летнего ветерана из Перми Василия Ушакова.12 февраля в Индустриальном районном суде ему избрали меру пресечения.

Напомним, дочь Василия Ушакова Татьяна проходила лечение от астмы у экстрасенсов. Сначала она отдала им около 700 тысяч рублей, а потом деньги закончились. Тогда Татьяна обратилась за займом в МФО "Клок Хауз", акционером которого является Евгений Мезин. Сначала под залог квартиры, а потом заключила договор купли-продажи. Якобы в качестве гарантии, что она вернет деньги. Но Мезин продал квартиру некой Марии К. Та подселила к Татьяне и Василию Николаевичу 30-летнего Андрея Кремлева из Чусового. Тот, по словам пенсионерки, не дал им ключи от нового замка, конфликтовал с ними.

- А юрист собственницы Руслан поранил отцу руку, столько крови было, - говорила Татьяна.

8 февраля подозреваемых в мошенничестве с квартирой ветерана и в самоуправстве задержали. Юриста Руслана Зленко отпустили из зала суда, а Андрею Кремлеву, Евгению Мезину и его отцу Александру продлили срок задержания до 12 февраля.

Александр Мезин живет в Пензе. В Пермь он приезжал в гости к сыну Евгению и иногда представлял его интересы в некоторых делах.

- Он по доверенности от сына подписал договор, - сообщили на суде.

Александру предъявлено обвинение в статье "мошенничество, совершенное группой лиц".

- У обвиняемого хронические заболевания, - сообщили на суде. - Он не судим. Ухаживает за престарелым отцом-инвалидом.

Сам Александр сообщил, что к делу никакого отношения не имеет.

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 апреля в квартире родственников, расположенной в поселке Сылва.

- Я считаю, что суд по всем разберется, - сказал Александр. - Я не виноват, мой сын тоже. Мошенники не мы, а те, кто все это надумали

ИСТОЧНИК KP.RU

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