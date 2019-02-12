2019-02-12T10:51:34+03:00
Общество

Одного из подозреваемых в афере с квартирой 90-летнего ветерана из Перми арестовали на два месяца

30-летний Андрей Кремлев обвиняется в самоуправстве и мошенничестве
Елена КОНОВА
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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12 февраля в Индустриальном районном суде происходит избрание меры пресечения в отношении 30-летнего жителя Чусового Андрея Кремлева.

Напомним, дочь Василия Ушакова Татьяна проходила лечение от астмы у экстрасенсов. Сначала она отдала им около 700 тысяч рублей, а потом деньги закончились. Тогда Татьяна обратилась за займом в МФО "Клок Хауз".

- Сначала я заложила квартиру, а потом мне дали договор купли-продажи, - вспоминала Татьяна. - сказали, якобы это в качестве гарантии, что я верну деньги. Но Мезин, с которым мы заключили договор, перепродал квартиру Марии К. А та вселила в квартиру парня из Чусового Андрея Кремлева.

По словам Татьяны, он не давал им ключи от нового замка. Один раз Василий Николевич даже просидел в подъезде пять часов, потому что ему не открывали двери.

- А юрист собственницы Руслан поранил отцу руку, столько крови было, - говорила Татьяна.

8 февраля подозреваемых в мошенничестве с квартирой ветерана и в самоуправстве задержали. Юриста Руслана Зленко отпустили из зала суда, а Андрею Кремлеву, Евгению Мезину (акционеру МФО, где Татьяна брала кредит) и его отцу продлили срок задержания до 12 февраля.

Как выяснилось, сейчас Андрея Кремлева обвиняют в совершении преступлений по двум статьям - "самоуправство с применением насилия" и "мошенничество, совершенное группой лиц".

- Мы настаиваем на мере пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу, - заявила прокурор.

Адвокат Андрея Кремлева с этим не согласился. Он задал подзащитному несколько вопросов о том, где он будет жить, в случае, если его освободят.

- Я не буду проживать на Глинки, я буду проживать у родственников, - сказал обвиняемый. - Буду приходить к следователю.

Суд решил избрать в отношении Андрея Кремлева меру пресечения виде заключения под стражу до 7 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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