Омбудсмен взял на контроль расследование смерти пермского солдата в военной части Челябинской области

12 Февр. 10:39 2019-02-12T10:39:29+03:00

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Солдат-срочник из Перми умер в центральном военном госпитале Вишневского от пневмонии. Военнослужащего перевезли в Москву из военной части в Чебаркуле.

Пермяк заболел после лыжной гонки. Сначала думали, что он просто простудился. Но он никак не выздоравливал. Его положили в госпиталь и лечили от бронхита. Но солдату становилось все хуже. Тогда его перевезли сначала в Челябинск, а затем и в Москву, но спасти его не удалось.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков взял на личный контроль расследование смерти срочника. Омбудсмен направил письма Главному военному прокурору РФ Валерию Петрову и министру обороны Сергею Шойгу. Он просит провести проверку качества оказания медицинской помощи солдату, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Тем временем, пропавшего в Соликамске 47-летнего шахтера нашли мертвым. Мужчина вышел из дома без вещей и телефона 8 февраля и больше его не видели.

ИСТОЧНИК KP.RU