2019-02-12T10:28:48+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

В «ФОРА БАНК» открывается выставка «Объединяя города: Финансы и фитнес»

Экспозиция посвящена здоровому образу жизни
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Пермский филиал АКБ «ФОРА-БАНК» уже приучил горожан к тому, что здесь не только решают финансовые вопросы, но и поддерживают творческих людей и интересные проекты. В стенах банка не раз проходили выставки картин и других предметов искусства из частных коллекций. А 13 февраля в офисе банка по адресу: Комсомольский проспект, 1 состоится открытие новой выставки «Объединяя города: Финансы и фитнес»!

Эта выставка посвящена спорту, здоровому образу жизни и достопримечательностям тех городов, где действуют филиалы банка и фитнес клубы Х-Фит, которые выступили партнерами этого мероприятия.

Открытие выставки состоится в 17.00. В программе вечера - презентация специального фитнес меню, мастер-классы по танцам, секреты фитнеса на рабочем месте, дегустация правильных сладостей и полезных коктейлей.

По традиции, для участников мероприятия Пермским филиалом АКБ «Фора-банк» (АО) будут предложены к обмену редкие монеты.

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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