2019-02-12T10:25:16+03:00
Происшествия

В Прикамье больной ВИЧ, угрожая ножом, надругался над подростком

Жителя Оханска приговорили к 11 годам лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Дичайший случай произошел в Ильинском районе в июле 2018 года. 38-летний житель Оханска, угрожая ножом, совершил действия сексуального характера в отношении подростка. При этом он был заражен ВИЧ-инфецией и знал об этом.

Следователи собрали достаточно доказательств для того, чтобы предъявить мужчине обвинение в опасности заражения ВИЧ-инфекцией и насильственных действиях сексуального характера.

Приговором суда 38-летнему мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения будет действовать ограничением на срок в два года. Также судом в пользу потерпевшего с осужденного взысканы денежные средства в размере 200 тысяч рублей.

Тем временем, в Прикамье убили совладельца крупной торговой сети. Подозреваемый задержан. Как «КП» стало известно из источника, близкого к следствию, убийство произошло утром, когда бизнесмен явился на склад пьяным и стал вести себя вызывающе. Его недовольство чем-то вызвал водитель торговой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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