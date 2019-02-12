В Прикамье осудили беременную женщину, которая обворовала «Пятерочку»

12 Февр. 10:11 2019-02-12T10:11:06+03:00

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30-летняя жительница поселка Полазна Добрянского района со своим другом совершили две кражи из местного магазина «Пятерочка». Они забрали продукты питания и предметы бытовой химии почти на две тысячи рублей. Дело происходило в июле прошлого года. Женщина только освободилась из мест лишения свободы и снова принялась за старое.

В суде подсудимая полностью признала вину в предъявленном ей обвинении. Она полностью возместила причиненный ущерб и раскаялась. Также суд принял во внимание, что женщина ждет ребенка. Он назначил ей наказание в виде трех лет ограничения свободы с установлением ограничений и обязанностей, сообщили в пресс-службе Добрянского суда.

Тем временем, в Перми росгвардейцы задержали воровку, которая находилась в розыске. Женщина передана в руки полиции. В Перми росгвардейцы получили сообщение о краже из магазина на улице Героев Хасана. Прибывшему на место происшествия наряду группы задержания, заведующая магазина рассказала, что женщина просто взяла с витрины товар, прошла мимо кассы и вышла из магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU