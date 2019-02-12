2019-02-12T09:56:37+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Презентацию нового дома от АО «ПЗСП» посетило более 600 человек

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фото компаниифото компании
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9 февраля во Дворце им. Кирова состоялась презентация нового дома от АО «ПЗСП» по ул. Костычева, 32 в микрорайоне Пролетарский, на которой побывало рекордное количество посетителей – более 600 человек.

Такого количества участников на подобных мероприятиях в Перми еще не было никогда. Успех, с которым прошла презентация, подтверждает большую востребованность ПЗСП как надежного застройщика, и конечно, подчеркивает статус микрорайона Пролетарский. Это отличный район с развитой инфраструктурой, где созданы все условия для комфортной жизни.

ПЗСП строит современное, комфортное жилье, соответствующее всем ожиданиям покупателей, поэтому пермяки активно интересуются возможностью приобрести квартиры от надёжного застройщика. Презентация, на которой были забронированы практически все квартиры в доме по ул. Костычева, 32, является тому подтверждением, - отмечают в компании.

Отметим, что строительство 10-этажного дома по ул. Костычева, 32 началось в прошлом году, на строительной площадке ведутся активные работы. В настоящее время построено уже 5 этажей будущего дома. Покупатели могут своими глазами наблюдать, как растет дом. Закончить строительство планируется в конце этого года.

Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Застройщик: ООО «Спецстрой Костычева, 32». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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