«Талан» объявляет «Зачётную пятницу»

12 Февр. 09:51 2019-02-12T09:51:35+03:00

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«Талан» вновь проводит уникальную для Перми акцию «Зачётная пятница». 15 февраля пермяки смогут обменять свое жилье на новую квартиру в жилом комплексе «Доминант» или семейном квартале «Счастье».

Часто, именно процесс продажи старой квартиры оттягивает желанный переезд. Между работой и повседневными делами сложно найти время для поиска покупателей, встреч с риэлторами и оценщиками, оформления документов. Кроме того, для успешного заключения сделки купле-продажи нужен компетентный юрист, которого еще придется поискать. В это время стоимость квартиры в новостройках растет. А ассортимент снижается.

«Талан» возьмет все эти заботы на себя в рамках специальной программы «Зачет вторичным жильем»:

– Проведем оценку квартиры по рыночной стоимости;

– Выкупим Вашу квартиру;

– Обеспечим юридическое сопровождение сделки;

– Сделаем хорошую скидку на новую квартиру

Процесс сделки по программе Зачет вторичного жилья займет всего 2 – 7 дней.

По мнению экспертов, именно сейчас самое удачное время, чтобы обменять старую квартиру на новую. В течение 2018 года средние цены на квартиры вторичного рынка и в новостройках шли на сближение. Эксперты компании «Талан» предполагают, что в 2019 году стоимость квартир в новостройках вырастет.

«Талан» предлагает клиентам переехать в квартиры, где жизнь станет по-настоящему комфортной. В «Доминанте» и «Счастье» предлагаются квартиры с просторными комнатами и кухнями, расширенными оконными проемами, множеством инновационных решений, которые сделают Вашу жизнь проще и комфортнее. На территории комплексов будут системы видеонаблюдения 24/7, к которым жильцы смогут подключиться через интернет. Во дворах предусмотрен бесплатный Wi-Fi и скамейки со встроенными зарядками для телефонов, а зайти на территории комплексов можно будет без ключа, охранная система считает жителей по RFID-меткам.

ИСТОЧНИК KP.RU