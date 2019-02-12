Новый дизайн-проект Комсомольского проспекта в Перми рассмотрят 14 февраля

12 Февр. 09:49 2019-02-12T09:49:33+03:00

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В Перми на ближайшем Градсовете рассмотрят дизайн-проект капитального ремонта Комсомольского проспекта. В состав совета входят специалисты сферы городского планирования, экологии, представители предприятий коммунального комплекса, проектных, строительных и общественных организаций, ученые, представители краевых властей, депутаты.

Также в рамках заседания будет рассмотрена планировка территории в районе Камская долина и размещение международного образовательного кампуса.

Заседание состоится 14 февраля в 11 часов по адресу: улица Ленина, 23.

Напомним, что в этом году администрация Перми планирует приступить к реконструкции Комсомольского проспекта. В связи с этим начнется демонтаж контактной сети троллейбусов.

- На период проведения работ несколько троллейбусных маршрутов планируется заменить автобусными, - сообщили в городском департаменте дорог и транспорта. - При этом водителям троллейбусов смогут переучиться на водителей автобусов.

Мы посмотрели дизайн-проект и узнали, что сделают в ближайшие четыре года на одной из главных улиц Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU