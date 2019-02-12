2019-02-12T09:31:51+03:00
Происшествия

Пропавшего в Соликамске 47-летнего шахтера нашли мертвым

Мужчина вышел из дома без вещей и телефона 8 февраля и больше его не видели
Константин КЯКИНЕН
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фото: соцсетифото: соцсетиФото: архив "КП"
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Печальную новость сообщили сегодня утром волонтеры соликамского филиала поискового отряда «Регион 59». 47-летнего Юрия К. нашли мертвым.

- Найден, погиб, - написали они на своей страничке «ВКонтакте». - Просьба снять репосты.

Рабочий первого рудника вышел из дома 8 февраля. По словам родным, он ничего не взял с собой. Все вещи куртка, шапка, ботинки вместе с телефоном остались дома, сообщили родные.

К сожалению, опасения родных оправдались, мужчину нашли мертвым.

Ранее мы писали, что в Перми нашли 78-летнюю женщину, которая пропала в Закамске. Пенсионерка жива и невредима. Она пропала 7 февраля. Объявления о пропаже женщины были опубликованы в соцсетях, распечатаны и наклеены на остановках. Был объявлен сбор желающих принять участие в поисках пропавшей на улице Кировоградская, 30. И поиски дали свои результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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