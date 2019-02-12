Пермские болельщики в аэропорту встретили баскетболистов «Пармы» - триумфаторов Кубка России
В пермском аэропорту болельщики встречали победителей Кубка России. Баскетболисты «Пармы» вернулись домой после победы в Нижнем Новгороде. На берегах Волги пермяки в напряженном финале одолели хозяев площадки 73:67 и во второй раз завоевали престижный трофей.
Перед залом прилета выстроилась толпа, среди которой были родные и близкие чемпионов, их друзья, а также журналисты. Как только «пармовцы» вышли в зал зазвучали аплодисменты и традиционные кричалки, сообщили в пресс-службе аэропорта.
- Возвращаться домой с победой – это непередаваемо, - поделился капитан «Пармы» Константин Буланов. - Хотелось бы чаще испытывать такие эмоции. Мы очень благодарны нашим болельщикам, чувствовали их поддержку.
В аэропорту все желающие могли сфотографироваться с легендарным кубком и получить автографы любимых игроков.
ИСТОЧНИК KP.RU