Пермские болельщики в аэропорту встретили баскетболистов «Пармы» - триумфаторов Кубка России

12 Февр. 09:13 2019-02-12T09:13:10+03:00

Фанаты смогли сфотографироваться с трофеем и взять автографы у своих кумиров

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В пермском аэропорту болельщики встречали победителей Кубка России. Баскетболисты «Пармы» вернулись домой после победы в Нижнем Новгороде. На берегах Волги пермяки в напряженном финале одолели хозяев площадки 73:67 и во второй раз завоевали престижный трофей.

Перед залом прилета выстроилась толпа, среди которой были родные и близкие чемпионов, их друзья, а также журналисты. Как только «пармовцы» вышли в зал зазвучали аплодисменты и традиционные кричалки, сообщили в пресс-службе аэропорта.

- Возвращаться домой с победой – это непередаваемо, - поделился капитан «Пармы» Константин Буланов. - Хотелось бы чаще испытывать такие эмоции. Мы очень благодарны нашим болельщикам, чувствовали их поддержку.

В аэропорту все желающие могли сфотографироваться с легендарным кубком и получить автографы любимых игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU