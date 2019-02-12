2019-02-12T07:44:15+03:00
Происшествия

В Перми росгвардейцы задержали воровку, которая находилась в розыске

Женщина передана в руки полиции
Константин КЯКИНЕН
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В Перми росгвардейцы получили сообщение о краже из магазина на улице Героев Хасана. Прибывшему на место происшествия наряду группы задержания, заведующая магазина рассказала, что женщина просто взяла с витрины товар, прошла мимо кассы и вышла из магазина.

Воровку задержали по «горячим следам» и передали полицейским. При проверке выяснилось, что женщина находится в розыске. Она подозревается в незаконном приобретении и сбыте наркотиков, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Тем временем, в Перми осудили хакера, который приобретал вещи за чужой счет. Он взламывал электронные данные покупателей интернет-магазина. Пермские оперативники, несмотря на то, что хакер постоянно менял имена, установили его личность и местонахождение. Молодого человека задержали. Стражи порядка изъяли компьютерное оборудование.Часть вещей полицейские обнаружили при обыске в квартире подозреваемого. Остальное он продал через сайт бесплатных объявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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