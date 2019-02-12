В Перми пострадал ребенок, катаясь с горки

12 Февр. 07:27 2019-02-12T07:27:26+03:00

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В Кировском районе ребенок получил травмы во время катания с ледяной горки. Прокуратура организовала проверку по этому факту.

Установлено, что детская игровая площадка принадлежала и обслуживалась ООО «Адмирал». По документам горка была предназначена для детей от 4 до 7 лет, а пострадавший ребенок не достиг этого возраста. Но обязательная информационная табличка, содержащая правила и возрастные требования отсутствовала.

- Таким образом, отсутствие информации о возрастных требованиях препятствовало законному представителю ребенка убедиться в безопасном использовании горки, - сообщили в краевой прокуратуре.

Директору управляющей компании внесено представление, работник организации привлечен к дисциплинарной ответственности. После чего УК устранила нарушения - на детской площадке установлен информационный стенд.

Тем временем, в Перми работу ледового городка на эспланаде продлили до 23 февраля. Ранее предполагалось, что он закроется 17 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU