В Перми благодаря карантину в школах число заболевших ОРВИ и гриппом снизилось почти вдвое

12 Февр. 07:04 2019-02-12T07:04:48+03:00

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Краевой Роспотребнадзор подвел итоги заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю. В крае продолжают циркулировать как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа.

Благодаря введенному карантину школьники стали болеть заметно реже. Так, по краю число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 22, 4%, а в Перми на 43, 8%. В ведомстве связывают такое снижение с введенным карантином в школах.

Напомним, что на основании предложений Главных государственных санитарных врачей был полностью приостановлен образовательный процесс в 473 школах в Перми и городах и районах края.

Отметим, что карантин в краевой столице был продлен до 13 февраля. День открытых дверей в пермских школах, был также перенесен с 9 на 16 февраля. При этом заявления от родителей будущих первоклассников в школах принимаются в обычном режиме.

Как защитить себя и близких от заражения гриппом и ОРВИ можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU