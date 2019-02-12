2019-02-12T07:04:48+03:00
Общество

В Перми благодаря карантину в школах число заболевших ОРВИ и гриппом снизилось почти вдвое

14 февраля ученики вновь сядут за парты
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Краевой Роспотребнадзор подвел итоги заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю. В крае продолжают циркулировать как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа.

Благодаря введенному карантину школьники стали болеть заметно реже. Так, по краю число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 22, 4%, а в Перми на 43, 8%. В ведомстве связывают такое снижение с введенным карантином в школах.

Напомним, что на основании предложений Главных государственных санитарных врачей был полностью приостановлен образовательный процесс в 473 школах в Перми и городах и районах края.

Отметим, что карантин в краевой столице был продлен до 13 февраля. День открытых дверей в пермских школах, был также перенесен с 9 на 16 февраля. При этом заявления от родителей будущих первоклассников в школах принимаются в обычном режиме.

Как защитить себя и близких от заражения гриппом и ОРВИ можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
44-летний житель Прикамья получил два года колонии за избиение жены
В Березниках восстановят рухнувшую крышу жилого дома
После сообщений о массовом отравлении детей Роспотребнадзор проводит обследование санатория в Усть-Качке
В пермских соцсетях сообщили о массовом отравлении детей в санатории «Орленок» в Усть-Качке
В ближайшие три года еще порядка 40 тысяч жителей Прикамья получат доступ к газу
В Прикамье ожидаются метели и сильные порывы ветра
В Прикамье резинку от штанов пропитали наркотиками и пытались пронести в колонию
«У меня уже весь шкаф забит носками. Не надо их дарить!»
«Лоб в лоб». В Прикамье в столкновении иномарки и «Лады» погиб один человек, шесть получили травмы
90 минут прямого эфира: губернатор Прикамья ответил на 80 вопросов пользователей Instagram
Владелица приюта «Надежда», где издевались над пенсионерами, сама явилась в следственный отдел, ее задержали
В Перми директор фирмы не платил зарплату подчиненным
В Перми в январе на свет появились 11 пар двойняшек
В Перми рабочего «Мотовилихинских заводов» придавило вагонеткой, он в реанимации
«Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой гардероб». В Перми женщина пригласила домой молодого человека, а утром обнаружила, что ее ограбили
В марте пермяки смогут вылететь в ОАЭ
Гастролеры из Екатеринбурга грабили салоны сотовой связи
В Прикамье осудили водителя «Митсубиси-Паджеро», который сбил 13-летнюю девочку на зебре
В Перми работа катка у памятника «МиГ на взлете» продлится до 3 марта
В Перми автобус сбил 77-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе
В Перми ночью в пожаре погибли два человека
В Прикамье БМВ столкнулся с трактором, пострадал водитель иномарки
В Перми наградили победителей городского этапа конкурса «Учитель года»
В Прикамье подозреваемый в убийстве 14 лет скрывался от правосудия
«Повис на веревке». В Перми рабочий, который убирал снег, сорвался с крыши
В Перми следственный комитет проверит деятельность экстрасенсов, из-за которых ветеран войны едва не лишился квартиры
Чусовской мост по выходным ремонтировать не будут