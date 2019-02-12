В Перми благодаря карантину в школах число заболевших ОРВИ и гриппом снизилось почти вдвое
Краевой Роспотребнадзор подвел итоги заболеваемости гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю. В крае продолжают циркулировать как вирусы негриппозной этиологии, так и вирусы гриппа.
Благодаря введенному карантину школьники стали болеть заметно реже. Так, по краю число заболевших гриппом и ОРВИ снизилось на 22, 4%, а в Перми на 43, 8%. В ведомстве связывают такое снижение с введенным карантином в школах.
Напомним, что на основании предложений Главных государственных санитарных врачей был полностью приостановлен образовательный процесс в 473 школах в Перми и городах и районах края.
Отметим, что карантин в краевой столице был продлен до 13 февраля. День открытых дверей в пермских школах, был также перенесен с 9 на 16 февраля. При этом заявления от родителей будущих первоклассников в школах принимаются в обычном режиме.
Как защитить себя и близких от заражения гриппом и ОРВИ можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU