2019-02-12T06:30:59+03:00
Общество

В Пермском крае в День Святого Валентина поженятся 119 пар

В Перми пройдет 66 брачных церемоний
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Многие жители Прикамья хотят пожениться в День всех влюбленных - 14 февраля. Как сообщили в региональном комитете ЗАГС, в Пермском крае в этот день состоятся 119 бракосочетаний. В Перми в День святого Валентина пройдет 66 брачных церемоний. При этом, наибольшее количество заявлений на регистрацию брака подано в отдел ЗАГС Дзержинского района - 13.

- Хочется верить, что заключенные в этот символический день браки будут особенными, полными любви и уважения, - отметили в ЗАГСе.

Ранее мы рассказывали, где можно отпраздновать и куда сходить 14 февраля в Перми. Так, в День святого Валентина влюбленная пара может пройти в зоопарк по одному взрослому билету. А еще в этот день в зоопарке будут проходить экскурсии под названием «Любовные истории». Посетители смогут узнать про отношения в «семьях» птиц, обезьян, парнокопытных, хищников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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