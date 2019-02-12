2019-02-12T06:10:53+03:00
Происшествия

Пермяк осужден за жестокое убийство жены на 10 лет

Преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В суде Кировского района Перми огласили приговор 56-летнему Мужчине, который убил свою жену. Виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщили в краевом следственном комитете.

Убийство произошло в ноябре 2017 года. Пермяк в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире сильно поссорился с женой. Он начал ее избивать руками и ногами, а затем нанес несколько ударов ножом в шею. От полученных травм и ранения женщина скончалась на месте.

Тем временем, в Кунгуре задержали 43-летнего мужчину, который убил собутыльника.Тело погибшего было обнаружено на свалке. 9 февраля на полигоне бытовых отходов в Кунгуре «КамАЗ» выгружал мусор. Из кабины грузовика выпало тело мертвого мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На теле были обнаружены ножевые ранения. Стражи порядка опросили свидетелей и определили список адресов, по которым в тот день осуществлялся вывоз мусора. Во время подворового обхода были установлены место преступления и личность погибшего. Им оказался 46-летний кунгуряк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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