В Прикамье лесник получил в качестве взятки 2,5 гектара леса

11 Февр. 21:12 2019-02-11T21:12:55+03:00

На «подаренной» делянке было более 430 кубометров лесных насаждений

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В Кишертском районе лесничий получил от лесозаготовителей необычную взятку – право на вырубку лесной делянки размером в 2,5 гектара. За это он обещал смотреть сквозь пальцы на различные нарушения и свое покровительство в различных вопросах, связанных с выделением лесных угодий.

Однако взяточника схватили за руку, и теперь его будут судить по статье о получении взятки в значительном размере. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

- Прокуратура Березовского района Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего участкового лесничего Асовского участкового лесничества государственного казенного учреждения Пермского края «Кишертское лесничество», - сообщили в краевой прокуратуре. – В его служебные обязанности входило осуществление мероприятий по приемке лесных участков и лесных насаждений после завершения на них работ юридическим лицом. В 2016 году лесничий получил в качестве взятки от этого юрлица право на производство вырубки делянки площадью 2,5 гектара.

На ней находились лесные насаждения объемом более 430 кубометров.

Уголовное дело направлено в Кунгурский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU